На пристани в Гонконге вспыхнул пожар, утонули более 30 прогулочных кораблей: видео

В ночь на 27 мая на одной из припортовых стоянок в Гонконге начался пожар – его причиной стало загорание топливных баков на одной из яхт. Огонь быстро переметнулся на соседние корабли, в результате более 30 катеров пошло на дно, пишет South China Morning Post.

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Пожар удалось потушить не сразу. Местные жители жаловались на обилие дыма, который валил с пристани и громкие взрывы топливных баков.

С кораблей были спешно эвакуированы все люди, обошлось без смертей – лишь один человек был отправлен в больницу.

2 июня 2021 года у берегов Шри-Ланки после 12 дней пожара затонуло судно с 25 тоннами химикатов.

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Дарья Мостовая

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