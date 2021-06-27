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На пристани в Гонконге вспыхнул пожар, утонули более 30 прогулочных кораблей: видео

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 15:20
На пристани в Гонконге вспыхнул пожар, утонули более 30 прогулочных кораблей: видео - Фото
Пожар на пристани Гонконга (скриншот с видео)

В ночь на 27 мая на одной из припортовых стоянок в Гонконге начался пожар – его причиной стало загорание топливных баков на одной из яхт. Огонь быстро переметнулся на соседние корабли, в результате более 30 катеров пошло на дно, пишет South China Morning Post.

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Пожар удалось потушить не сразу. Местные жители жаловались на обилие дыма, который валил с пристани и громкие взрывы топливных баков.

С кораблей были спешно эвакуированы все люди, обошлось без смертей – лишь один человек был отправлен в больницу.

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Дарья Мостовая
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