На пристани в Гонконге вспыхнул пожар, утонули более 30 прогулочных кораблей: видео
27.06.2021, 15:20
Пожар на пристани Гонконга (скриншот с видео)
В ночь на 27 мая на одной из припортовых стоянок в Гонконге начался пожар – его причиной стало загорание топливных баков на одной из яхт. Огонь быстро переметнулся на соседние корабли, в результате более 30 катеров пошло на дно, пишет South China Morning Post.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Пожар удалось потушить не сразу. Местные жители жаловались на обилие дыма, который валил с пристани и громкие взрывы топливных баков.
С кораблей были спешно эвакуированы все люди, обошлось без смертей – лишь один человек был отправлен в больницу.
- 2 июня 2021 года у берегов Шри-Ланки после 12 дней пожара затонуло судно с 25 тоннами химикатов.
Читайте также: Выгоревшее дотла судно и прыгающие в воду пассажиры. В Индонезии загорелся паром: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии