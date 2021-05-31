Выгоревшее дотла судно и прыгающие в воду пассажиры. В Индонезии загорелся паром: видео
31.05.2021, 10:38
Сгоревшее судно (фото - Basarnas_EPA)
В Индонезии вблизи островов Сула загорелся паром KM Karya Indah – на его борту находились 275 пассажиров, пишет ВВС.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Спустя несколько часов судно выгорело полностью. Люди, чтобы спастись, прыгали в воду. Других эвакуировали прибывшие на место происшествия спасатели. Обошлось без жертв, однако один человек до сих пор числится пропавшим без вести.
Причины возгорания пока устанавливаются, в качестве основной версии рассматривается пожар в машинном отделении.
- 21 апреля 2021 года в Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками. Спустя четыре дня лодку признали затонувшей, а экипаж – погибшим.
Смотрите также: Вспыхнул как спичка. В Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии