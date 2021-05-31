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Выгоревшее дотла судно и прыгающие в воду пассажиры. В Индонезии загорелся паром: видео

31.05.2021, 10:38
Выгоревшее дотла судно и прыгающие в воду пассажиры. В Индонезии загорелся паром: видео - Фото
Сгоревшее судно (фото - Basarnas_EPA)

В Индонезии вблизи островов Сула загорелся паром KM Karya Indah – на его борту находились 275 пассажиров, пишет ВВС.

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Спустя несколько часов судно выгорело полностью. Люди, чтобы спастись, прыгали в воду. Других эвакуировали прибывшие на место происшествия спасатели. Обошлось без жертв, однако один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Причины возгорания пока устанавливаются, в качестве основной версии рассматривается пожар в машинном отделении.

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Дарья Мостовая
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