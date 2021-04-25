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Пропавшая подлодка ВМС Индонезии признана затонувшей – найдены обломки

25.04.2021, 07:51
Пропавшая подлодка ВМС Индонезии признана затонувшей – найдены обломки - Фото
KRI Nanggala 402 (Фото - ЕРА)

Подводная лодка Военно-морских сил Индонезии KRI Naggala-402, пропавшая с радаров 21 апреля, официально признана затонувшей. Об этом пишет CNN Indonesia

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По словам начальника штаба ВМС Индонезии адмирала TNI Юдо Маргоно, статус подводной лодки был изменен после того, как были обнаружены несколько единиц вещей с субмарины. Среди найденных доказательств – торпедные аппараты, трубки для питьевой воды и вещи для молитв в радиусе 10 км от места поиска.

Однако, членов экипажа пока не признают погибшими – несмотря на подтвержденное попадание воды внутрь субмарины, сообщается, что в ней есть отсеки, которые могут быть изолированы.

KRI Naggala-402, говорят военные, находится на глубине от 700 до 850 метров ниже уровня моря в водах Бали.

СПРАВКА. KRI Nanggala 402 – патрульная многоцелевая подлодка типа 209/1300 класса Чакра, широко используется ВМФ многих стран. Собрана в ФРГ по проекту Howaldtswerke-Deutsche Werft. Флагман среди подводных лодок ВМС Индонезии массой 1395 т и габаритами 59,5x6,3x5,5 м. Рабочая глубина погружения – 200 м, тестовая – 240, предельная – 280, автономность 50 суток.

Читайте также: В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку. Надежд на спасение экипажа мало

Станислав Стороженко
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KRI Nanggala 402 индонезия бали море подводная лодка субмарина
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