Пропавшая подлодка ВМС Индонезии признана затонувшей – найдены обломки
Подводная лодка Военно-морских сил Индонезии KRI Naggala-402, пропавшая с радаров 21 апреля, официально признана затонувшей. Об этом пишет CNN Indonesia.
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По словам начальника штаба ВМС Индонезии адмирала TNI Юдо Маргоно, статус подводной лодки был изменен после того, как были обнаружены несколько единиц вещей с субмарины. Среди найденных доказательств – торпедные аппараты, трубки для питьевой воды и вещи для молитв в радиусе 10 км от места поиска.
Однако, членов экипажа пока не признают погибшими – несмотря на подтвержденное попадание воды внутрь субмарины, сообщается, что в ней есть отсеки, которые могут быть изолированы.
KRI Naggala-402, говорят военные, находится на глубине от 700 до 850 метров ниже уровня моря в водах Бали.
- 21 апреля ВМС Индонезии сообщили, что с радаров пропала подлодкаKRI Nanggala-402. Началась спасательно-поисковая операция.
- Вчера представитель Минобороны страны заявил, что у экипажа из 53 человек, если он жив, при самом оптимистичном сценарии кислорода остается на несколько часов.
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