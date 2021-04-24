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В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку. Надежд на спасение экипажа мало

24.04.2021, 12:49
В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку. Надежд на спасение экипажа мало - Фото
Поиски подлодки у берегов Индонезии (фото - ЕРА)

В Индонезии обнаружили подлодку, которая пропала 21 апреля в Балийском море. Об этом сообщает Reuters.

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Начальник штаба ВМС Индонезии заявил, что сканирование обнаружило подводную лодку на глубине 850 метров. Это значительно превышает показатели выживаемости субмарины – она рассчитана на погружение до 500 метров.

Индонезийские спасатели также обнаружили обломки, предположительно с подлодки, сообщил военный командующий страны.

Надежды на спасение экипажа из 53 человек тают, отмечает агентство. Официальные лица заявляли, что запас кислорода у них рассчитан до раннего утра субботы.

Марк Сировой
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индонезия подлодка бали KRI Nanggala-402
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