В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку. Надежд на спасение экипажа мало
24.04.2021, 12:49
Поиски подлодки у берегов Индонезии (фото - ЕРА)
В Индонезии обнаружили подлодку, которая пропала 21 апреля в Балийском море. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Начальник штаба ВМС Индонезии заявил, что сканирование обнаружило подводную лодку на глубине 850 метров. Это значительно превышает показатели выживаемости субмарины – она рассчитана на погружение до 500 метров.
Индонезийские спасатели также обнаружили обломки, предположительно с подлодки, сообщил военный командующий страны.
Надежды на спасение экипажа из 53 человек тают, отмечает агентство. Официальные лица заявляли, что запас кислорода у них рассчитан до раннего утра субботы.
- 21 апреля ВМС Индонезии сообщили, что с радаров пропала подлодка KRI Nanggala-402. Началась спасательно-поисковая операция.
- Вчера представитель Минобороны страны заявил, что у экипажа из 53 человек, если он жив, при самом оптимистичном сценарии кислорода остается на несколько часов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии