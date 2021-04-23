Кислорода остается до 11 вечера. У Бали отчаянно ищут затонувшую подлодку ВМС Индонезии

К северу от острова Бали продолжаются "отчаянные поиски" пропавшей 21 апреля подлодки ВМС Индонезии, пишет AFP. По данным представителя Минобороны страны, у экипажа из 53 человек, если он жив, при самом оптимистичном сценарии кислорода остается на несколько часов.

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Вчера вечером военные Индонезии заявили, что в районе поисков на глубине от 50 до 100 м, возможно, обнаружен "неопознанный объект с высоким магнетизмом". Там развернуты корабли с гидроакустическим оборудованием в надежде, что это субмарина KRI Nanggala 402.

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"У нас остается времени только до 03:00 ночи субботы (23:00 пятницы по Киеву, – ред.), поэтому сегодня мы максимизируем усилия", – сказал индонезийский военный атташе Ахмад Риад.

В месте, где, как предполагается, затонула подлодка 1979 года постройки на верфи в Германии, замечен разлив топлива. Кроме того, есть опасения, что она могла затонуть на глубине до 700 м, что намного ниже критического порога ее прочности.

Субмарина должна была провести учения с боевыми торпедами. Вскоре после погружения связь с ней была утрачена.

СПРАВКА. KRI Nanggala 402 – патрульная многоцелевая подлодка типа 209/1300 класса Чакра, широко используется ВМФ многих стран. Собрана в ФРГ по проекту Howaldtswerke-Deutsche Werft. Флагман среди подводных лодок ВМС Индонезии массой 1395 т и габаритами 59,5x6,3x5,5 м. Рабочая глубина погружения – 200 м, тестовая – 240, предельная – 280, автономность 50 суток.

Вчера американские военные заявили, что отправляют воздушно-десантные группы для помощи в поисках. В место предполагаемого крушения идут два корабля ВМС Австралии. Индия, Сингапур и Малайзия также отправили корабли, в том числе спасательное судно для подлодок, но они прибудут не ранее выходных.

Евгений Пилипенко

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