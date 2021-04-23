Кислорода остается до 11 вечера. У Бали отчаянно ищут затонувшую подлодку ВМС Индонезии
К северу от острова Бали продолжаются "отчаянные поиски" пропавшей 21 апреля подлодки ВМС Индонезии, пишет AFP. По данным представителя Минобороны страны, у экипажа из 53 человек, если он жив, при самом оптимистичном сценарии кислорода остается на несколько часов.
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Вчера вечером военные Индонезии заявили, что в районе поисков на глубине от 50 до 100 м, возможно, обнаружен "неопознанный объект с высоким магнетизмом". Там развернуты корабли с гидроакустическим оборудованием в надежде, что это субмарина KRI Nanggala 402.
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"У нас остается времени только до 03:00 ночи субботы (23:00 пятницы по Киеву, – ред.), поэтому сегодня мы максимизируем усилия", – сказал индонезийский военный атташе Ахмад Риад.
В месте, где, как предполагается, затонула подлодка 1979 года постройки на верфи в Германии, замечен разлив топлива. Кроме того, есть опасения, что она могла затонуть на глубине до 700 м, что намного ниже критического порога ее прочности.
Субмарина должна была провести учения с боевыми торпедами. Вскоре после погружения связь с ней была утрачена.
Вчера американские военные заявили, что отправляют воздушно-десантные группы для помощи в поисках. В место предполагаемого крушения идут два корабля ВМС Австралии. Индия, Сингапур и Малайзия также отправили корабли, в том числе спасательное судно для подлодок, но они прибудут не ранее выходных.
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