На верфи в Англии прошла церемония крещения атомной подлодки класса Astute – видео

На верфи в портовом городе Барроу-ин-Фернесс прошла церемония крещения новой атомной подводной лодки класса Astute для Королевского военно-морского флота Великобритании. Заложенную еще 10 лет назад субмарину, которую разработала и собрала местная оборонная компания BAE Systems, назвали Anson (S123).
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В соответствии с традицией, "Энсон" был благословлен капелланом флота Мартином Гофом, а затем крещен: бутылку сидра разбили о корпус с помощью некоего механизма.
За каждой субмариной закреплен "спонсор", в обязанности которого входит осуществление официального наименования. В этот раз такую функцию выполнила Джули Уил, супруга контр-адмирала Джона Уила.
Из-за ковид-ограничений на проведение массовых мероприятий церемонию провели в онлайн-формате с небольшим числом приглашенных.
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Это уже пятая АПЛ класса Astute и восьмое судно Королевского флота, которое носит имя адмирала Джорджа Энсона (1697–1762). Ее планируют спустить на воду в начале 2021 года, а ходовые испытания проведут в 2022-м.
Это наиболее крупные и мощные многоцелевые подлодки ВМС Британии, над их программой работают более 1700 специалистов.
В строю сейчас находятся такие АПЛ этого класса:
Astute (S119) – головная подлодка, на вооружении с ноября 2010-го;
Ambush (S120) – с 1 марта 2013-го;
Artful (S121) – с 18 марта 2016-го;
Audacious (S122) – с 11 мая 2020 года.
На верфях Барроу-ин-Фернесс продолжается сборка следующих двух подлодок серии – Agamemnon (S124) и Agincourt (S125). Когда флоту передадут первую – неизвестно, но дэдлайн на передачу финальной АПЛ серии установлен на 2026 год. Там же идет работа над первыми двумя АПЛ класса Dreadnought – следующим поколением подлодок ядерного сдерживания.
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Видео: BAE Systems, defensehere_en, Military Zone