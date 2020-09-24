На дне у Пхукета нашли подбитую японцами подлодку Grenadier: история ее последнего дня

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Все люки на субмарине открыты: это согласуется с показаниями выживших, что ее намеренно затопили, чтобы не оставлять врагу – Японии

Примерно в 80 морских милях на юг от острова Пхукет в Таиланде дайверы обнаружили погибшую подводную лодку: по их мнению, "на 95%" это – субмарина ВМС США USS Grenadier, которая была спущена на воду в конце 1940 года и подбита японцами во время Второй мировой войны. Об этом пишет Bangkok Herald.

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Под командованием Джона Фицджеральда подлодка 20 марта 1943 года покинула Австралию и направилась к Малаккскому проливу – проходу между Тихим и Индийским океанами, где оставалась почти месяц. Утром 21 апреля ее обнаружил японский самолет. Субмарина нырнула, но на глубине 40 м ее накрыли бомбами.

Обесточенная USS Grenadier упала на дно на глубине 82 м. Экипаж боролся с огнем и повреждениями 13 часов, после чего подлодке удалось всплыть под покровом ночи. Выяснилось, что двигательную установку не починить. В попытке подвести субмарину ближе к берегу, чтобы эвакуировать людей, командир попытался даже установить парус, но все было тщетно. Утром 22 апреля на USS Grenadier пошли два японских корабля, ее также атаковал самолет: атаку с воздуха американцы успешно отразили из пулемета.

После того как все документы были сожжены, экипаж открыл люки, покинул подлодку и затопил ее. Подводников (восемь офицеров и 68 рядовых) подобрало японское торговое судно. В плену их допрашивали, избивали и морили голодом до конца войны. Все, кроме четырех членов экипажа, пережили плен.

USS Grenadier (фото — navsource.org)

1475-тонная, 94-метровая в длину и более чем восьмиметровая в диаметре субмарина лежит на дне прямо, остов покрыт ошметками рыболовных сетей. Обнаружили ее еще в октябре 2019 года при помощи гидролокатора бокового обзора с яхты, но сообщили только сейчас – после шести погружений для изучения находки и идентификации корабля. В этом месте сильные течения и сложные условия работы у дна, что затрудняло исследование.

5% сомнений в том, что это USS Grenadier, дайверы объясняют тем, что не обнаружили именную табличку подлодки. Чтобы наверняка идентифицировать находку, в Командование военно-морской истории и наследия США были отправлены фото и видео погружений рядом с останками подлодки. Они не раскрывают точной локации, чтобы уберечь ее от мародерства "черных дайверов".

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Теги: Вторая мировая война, затопление, подлодка, USS Grenadier, Пхукет
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