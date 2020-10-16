Япония спустила на воду боевую стелс-подлодку нового класса "Большой кит"– видео

14 октября Япония показала на верфи в Кобе свою новейшую подводную лодку: ее разработка и строительство велись на фоне растущих аппетитов Китая в акватории региона. Об этом пишет Japan Times.

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Боевая дизель-электрическая машина названа "Taigei" ("Большой кит"), ее построила корпорация Mitsubishi Heavy Industries Ltd. По плану, в эксплуатацию оснащенная новейшей электроникой обнаружения неприятеля субмарина поступит не раньше марта 2022 года.

Параметры: водоизмещение 3000 тонн, длина – 84 м, ширина – 9,1 м, экипаж – 70 человек, вооружение – шесть торпедных комплексов, совместимых также с ракетами типа Harpoon, скорость под водой – до 37 км/ч. Стоимость – около 76 млрд иен (~$720 млн).

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Основные достоинства этого класса подлодок – значительное снижение уровня шумности работы, что крайне важно для повышенной выживаемости, и литий-ионные аккумуляторы нового типа для большей автономности. Экосистема корабля также больше подходит для женщин-военнослужащих, чем это было на ранних подлодках.

По планам Минобороны Японии, флот получит семь субмарин типа Taigei. Сейчас на вооружении страны есть девять 2750-тонных подлодок класса Oyashio и 11-ть 2950-тонных кораблей класса Soryu.

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Видео: KyodoNews