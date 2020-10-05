Гибель "Курска". Клинтон соболезнует, Путин говорит о рейтингах – стенограмма за 2000 год

Ресурс Медуза обнаружил, что в 2019-м сайт библиотеки Клинтона показал стенограммы его бесед с Путиным, большинство из которых ранее были секретными

На встрече 6 сентября 2000 года Владимир Путин, который на то время недавно вступил в должность президента РФ, и американский лидер Билл Клинтон встретились в Нью-Йорке. Хозяин Белого дома выразил соболезнования из-за гибели подлодки "Курск" в августе, на что хозяин Кремля отреагировал словами о своем рейтинге и заявлением, что большинство подводников погибли вскоре после ЧП. Последнюю информацию не раскрывали публике больше недели, пишет Медуза.

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Клинтон:

Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели "Курска". Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается...

Путин:

Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подлодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей... Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение.

Путин:

Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки... Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать.

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Спустя два дня после этой встречи с Клинтоном Путин дал интервью ведущему CNN Ларри Кингу, где в ответ на вопрос, что случилось с подлодкой, он с улыбкой ответил: "Она утонула".

12 августа 2000 года затонула российская АПЛ "Курск". Общественности об этом сообщили только 14 августа, и только 21-го власти признали, что все 118 моряков погибли, хотя знали это еще 14 августа. Путин 16 и 20 августа заявлял, что моряки "делают все возможное для спасения".

Весной 2018-го военные эксперты сайта Naval Analyses опубликовали инфографику о составе подводного флота США и субмаринах, которые будут приняты на вооружение.

В июле 2019-го спустя десятилетия поисков на глубине 2370 м у берегов Франции обнаружили исчезнувшую в разгар холодной войны подлодку S-647 Minerve.

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Евгений Пилипенко

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