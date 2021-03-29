Немецкие подлодки оснащены приборами и софтом компании, работающей на армию России – Bild

Подводные лодки ВМС Германии при канцлере Герхарде Шредере (1998–2005) оснастили навигационным оборудованием российской компании Transas, что можно использовать для кибератак на подводный флот страны – "вплоть до полной потери функциональности" боевых кораблей. Об этом пишет Bild am Sonntag.

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По данным издания, российское оборудование и программное обеспечение для него установлено в 2005 году "на 100 подлодок" Германии.

Bild, ссылаясь на экспертные оценки, пишет: "Шифрование данных в этих системах не соответствует военному стандарту". Анонимный офицер ВМС ФРГ заявил изданию, что "конечно, мы обеспокоены тем, что наши данные может перехватить иностранная разведка".

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При действующем канцлере Ангеле Меркель фирму из Санкт-Петербурга убрали из поставщиков, но позднее правительство приняло решение в пользу Transas и, по информации газеты, дало добро на установку системы Navi Sailor 4100 на подлодках U-35 (в эксплуатации с 2015 года) и U-36 (с 2016-го).

СПРАВКА. Transas основана в 1990-м, работает в гражданском и военном секторах. Оснащает российский флот боевыми тренажерами. В свое время начальник Генштаба РФ Николай Макаров отметил компанию наградой. В 2018-м фирму купила финская компания Wartsila, однако сегмент разработок для армии остался под контролем РФ. Бывшие инженеры Transas разрабатывают сейчас боевые дроны для армии РФ.

В ответ на запрос Bild "можете ли вы гарантировать, что системы Transas не представляют угрозы для наших подлодок" в Минобороны ФРГ ответили, что "правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности в этой сфере".

Экс-канцлер Шредер сейчас является главой совета директоров Роснефти и фактически работает лоббистом российского Газпрома в Европе. Ранее он заявлял, что санкции против РФ "бессмысленны", потому что "ни один российский президент не вернет Крым Украине", и оскорбил посла Украины. Посол ответил, а затем и МИД.

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Евгений Пилипенко

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