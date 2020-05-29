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Посол Мельник об оскорблениях Шредера: Унижение Украины и украинцев

Посол Мельник об оскорблениях Шредера: Унижение Украины и украинцев - Фото
Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото - скриншот из видео - Радио Свобода - YouTube)
29.05.2020, 09:46

Украинский дипломат Андрей Мельник считает, что имя экс-канцлера Германии Герхарда Шредера "останется в истории как синоним циничного лоббиста Кремля"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает оскорбления со стороны экс-канцлера Германии Герхарда Шредера "дерзким унижением Украины и украинцев". Об этом он заявил в комментарии Крым.Реалии.

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По мнению посла, Шредер "отбеливает свой потрепанный в Германии имидж" с помощью подкаста, однако это ему не поможет: "Его имя навсегда останется во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал".

"Вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону", - считает Мельник. 

Украинский дипломат рассказал, что в немецком языке слово "Zwerg" (которое использовал Шредер для оскорбления Мельника) есть несколько значений: "Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалось именно "маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь".

Посол говорит, что судя по тональности и контексту, Шредером имелся в виду именно "карлик", а это выражение "имеет откровенно дискриминационную коннотацию": "Впрочем говорится о пренебрежительном отношении не к личности посла. Речь идет о дерзком унижении Украины и украинцев".

Он отметил, что украинцы "не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen - недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению".

  • 27 мая сообщалось, что Шредер, который является главой совета директоров Роснефти, оскорбил украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав того "каким-то карликом из Украины".
  • В тот же день в МИД Украины назвали заявление Шредера "подлым и низким".
Владислав Сердюк
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