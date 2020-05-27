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"Подло и низко". В МИД прокомментировали слова Шредера об украинском после

"Подло и низко". В МИД прокомментировали слова Шредера об украинском после - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба МИД)
27.05.2020, 14:30

Замглавы МИД Василий Боднар заявляет, что Украина не даст в обиду своего посла

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар назвал заявление экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, обозвавшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника "каким-то карликом", "подлым и низким". Об этом Боднар написал в Facebook.

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"Очень подленько и низко как для экс-канцлера Германии, но как говорят, "с кем поведешься, от того и наберешься", - написал замглавы МИД.

По мнению Боднара, комментарий Шредера является предостережением для других поклонников РФ в Европе: "Не водитесь с российскими деньгами". 

Также Боднар заявил, что Украина "не даст в обиду нашего посла".

  • Сегодня сообщалось, что Шредер, который является главой совета директоров Роснефти, оскорбил украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав того "каким-то карликом из Украины".
Владислав Сердюк
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