UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками – власти просят помощи у соседних стран

21.04.2021, 13:33
В Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками – власти просят помощи у соседних стран - Фото
KRI Nanggala-402 (Фото - kompas.id)

Военно-морские силы Индонезии заявили, что с радаров пропала подлодка KRI Nanggala-402. Власти страны просят помощи в поисках у соседних Австралии и Сингапура. Об этом пишет Reuters

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что субмарина проводила торпедные испытания к северу от острова Бали после чего пропала с радаров.

KRI Nanggala-402 – одна из подводных лодок, эксплуатируемых ВМС Индонезии. Произведена в Германии в 1979 году, пишет CNN Indonesia.

BBC отмечает, что район вероятного местонахождения субмарины довольно глубокий. Кроме того, сообщается, что контакт с субмариной был утерян после того, как ей было разрешено погружаться на глубину.

СПРАВКА. KRI Nanggala-402 – подводная лодка типа 209/1300, широко используется ВМФ многих стран. Флагман среди подводных лодок ВМС Индонезии, весит 1395 тонн и имеет размеры 59,5 x 6,3 x 5,5 м.
  • В 2017 году аргентинская военная субмарина с 44 членами экипажа на борту исчезла в море.
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
индонезия Австралия подводная лодка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 