В Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками – власти просят помощи у соседних стран

Военно-морские силы Индонезии заявили, что с радаров пропала подлодка KRI Nanggala-402. Власти страны просят помощи в поисках у соседних Австралии и Сингапура. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что субмарина проводила торпедные испытания к северу от острова Бали после чего пропала с радаров.

KRI Nanggala-402 – одна из подводных лодок, эксплуатируемых ВМС Индонезии. Произведена в Германии в 1979 году, пишет CNN Indonesia.

BBC отмечает, что район вероятного местонахождения субмарины довольно глубокий. Кроме того, сообщается, что контакт с субмариной был утерян после того, как ей было разрешено погружаться на глубину.

СПРАВКА. KRI Nanggala-402 – подводная лодка типа 209/1300, широко используется ВМФ многих стран. Флагман среди подводных лодок ВМС Индонезии, весит 1395 тонн и имеет размеры 59,5 x 6,3 x 5,5 м.

В 2017 году аргентинская военная субмарина с 44 членами экипажа на борту исчезла в море.

Станислав Стороженко

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