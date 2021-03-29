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Вспыхнул как спичка. В Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод: видео видео

29.03.2021, 10:24
Взрыв на НПЗ в Индонезии (скриншот с видео)
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В ночь на 29 марта в Индонезии загорелся местный нефтеперерабатывающий завод Pertamina, расположенный в западной части острова Ява. В результате взрыва пятеро человек были доставлены в больницу с ожогами, еще около тысячи эвакуировали с места событий, сообщает CNA.

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По словам очевидцев, огонь охватил около 125 000 баррелей нефти, раздался взрыв и завод в одночасье просто вспыхнул как спичка, а небо стало ярко-оранжевым.

Точная причина возгорания пока устанавливается, но местные жители отмечают, что ночью была сильная гроза и молния могла ударить в здание завода. По состоянию на утро понедельника пожар все еще не удалось потушить – на месте работают спасатели.

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Дарья Мостовая
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