UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сгорели тысячи домов. В лагере беженцев в Бангладеш произошел масштабный пожар: видео видео

22.03.2021, 22:13
Пожар в лагере беженцев-рохинджа в Бангладеш (Фото: EPA-EFE/TANBIRUL MIRAJ RIPON)
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео

Сегодня, 22 марта, в лагере беженцев-рохинджа в Бангладеш произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели тысячи домов. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, точной информации о жертвах нет. По словам очевидцев, погибли несколько человек.

Пожар вспыхнул в лагере Балухали в городе Кокс-Базар. Причина возгорания не установлена.

"Пожарные службы, группы спасения и реагирования, а также добровольцы находятся на месте происшествия, чтобы попытаться остановить огонь и предотвратить его дальнейшее распространение", – сказала Луиза Донован, представитель агентства ООН по делам беженцев в Кокс-Базаре.

По словам очевидцев, погибших может быть много, потому что ограждения в лагере сильно затрудняют возможность бегства из зоны огня. 

  • Более миллиона мусульман-рохинджа живут в хижинах в лагерях на юге Бангладеш, подавляющее большинство из них бежало из Мьянмы в 2017 году из-за репрессий со стороны военных. В ООН квалифицировали репрессии против рохинджа в Ракхайне как геноцид, Мьянма отрицает.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пожар бангладеш рохинджа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 