На Закарпатье горела Долина нарциссов – вместо будущей красоты там сейчас пепелище: фото

На выходных в Долине нарциссов на Закарпатье случился пожар – предполагается, что он мог быть вызван умышленным сжиганием сухой травы и листьев. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ГСЧС.

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Огонь охватил около половины гектара долины, а также распространился еще на 1,5 га соседних с ней участков с сухой растительностью. Спасателям удалось погасить пожар меньше, чем за час, но Долина нарциссов все равно сильно пострадала – сейчас там черное пепелище.

Как выглядит Долина нарциссов на Закарпатье в теплое время вы можете увидеть на этом видео:

В 2020 году Долину нарциссов открыли для посещения в мае: фото.

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Дарья Мостовая

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