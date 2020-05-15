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15.05.2020, 13:25

На Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фото

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На Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фото
На Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фото
На Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фотоНа Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фото

С начала этой недели все желающие смогут полюбоваться цветением нарциссов в заповеднике

На Закарпатье в начале недели открыли для посещений Долину нарциссов. Первые цветы в этом году там начали распускаться в конце апреля, а к концу майских праздников началось массовое цветение, пишет в Facebook пресс-служба Карпатского биосферного заповедника.

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Администрация обещает обеспечить всех посетителей антисептиками и напоминает, что в период карантина гости должны соблюдать безопасную дистанцию не менее 1,5 м, передвигаться по территории группами не больше трех человек и быть в масках.

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Теги: Долина нарциссов, закарпатье, заповедник, нарцисс
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