На Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фото

На Закарпатье в начале недели открыли для посещений Долину нарциссов. Первые цветы в этом году там начали распускаться в конце апреля, а к концу майских праздников началось массовое цветение, пишет в Facebook пресс-служба Карпатского биосферного заповедника.

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Администрация обещает обеспечить всех посетителей антисептиками и напоминает, что в период карантина гости должны соблюдать безопасную дистанцию не менее 1,5 м, передвигаться по территории группами не больше трех человек и быть в масках.

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В апреле 2020-го на западе Украины в Чопе расцвела сакура: фото.

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