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22.04.2020, 11:03

Весна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фото

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Весна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фото
Весна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фото
Весна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фотоВесна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фото

На улицах Чопа распустились розовые и белые цветы японской вишни

Апрель в городе Чоп - время цветения сакур. Уже третий год подряд в этом месяце на улице Главной в городе расцветают японские вишни - сакуры, посаженные в 2017 и 2018 годах. Фотографии разместили на сайте местного горсовета.

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В Японии сакуры символизируют легкость жизни и облака, весной под этими цветущими деревьями японцы часто устраивают традиционные пикники - ханами.

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Теги: цветение, сакура, чоп
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