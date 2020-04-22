Весна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фото

Апрель в городе Чоп - время цветения сакур. Уже третий год подряд в этом месяце на улице Главной в городе расцветают японские вишни - сакуры, посаженные в 2017 и 2018 годах. Фотографии разместили на сайте местного горсовета.

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В Японии сакуры символизируют легкость жизни и облака, весной под этими цветущими деревьями японцы часто устраивают традиционные пикники - ханами.

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В декабре 2019 года из-за аномально теплой погоды во Львове зацвела калина: фото.

24 марта 2020 года в Японии зацвела сакура: японцы вышли полюбоваться, несмотря на коронавирус: фото.

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