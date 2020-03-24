В Японии зацвела сакура. Люди вышли в парк, несмотря на коронавирус: фото

В Токио люди вышли в парк Уэно любоваться цветением сакуры, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Единственный запрет от властей - не устраивать традиционные пикники под деревьями.
Масочный режим большинство из них соблюдает, однако дистанцию не выдерживают и собираются в группы.
Период цветения длится от семи до 10 дней, поэтому существует специальный сайт с информацией о городах Японии, в которых ожидается цветение сакуры и даны рекомендации, когда лучше их посетить.
Из-за теплой погоды вишни в Токио зацвели на неделю раньше, чем в прошлом году. Также более раннее цветение ожидается в других городах.
Фото: ЕРА