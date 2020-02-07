Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве "Дерево Цоя" стало ботаническим памятником

В Киеве "Дерево Цоя" стало ботаническим памятником - Фото
"Дерево Цоя" на озере Тельбин (Фото: пресс-служба Киевсовета)
07.02.2020, 15:07

Рядом с ним на озере Тельбин снимали фильм "Конец каникул" с участием музыканта

"Дереву Цоя" на озере Тельбин дали статус ботанического памятника. Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета, сообщает официальный портал Киева.

В июле 1986 года на озере Тельбин проходили съемки фильма "Конец каникул", он состоит из четырех клипов группы Кино, лидером которой был музыкант Виктор Цой. Фильм был дипломной работой режиссера Сергея Лысенко.

Скриншот из фильма "Конец каникул"

Вербе высотой 18 метров более 60 лет, у нее три ствола. Охранный статус предполагает запрет на любое строительство, вырубку и даже санитарное обрезание.

  • В декабре 2019 года в России в честь Цоя назвали новый вид панцирных клещей.
Еще по теме
Напишите нам
Киевский городской совет Виктор Цой озеро Тельбин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 