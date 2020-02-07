В Киеве "Дерево Цоя" стало ботаническим памятником

"Дерево Цоя" на озере Тельбин (Фото: пресс-служба Киевсовета)

"Дереву Цоя" на озере Тельбин дали статус ботанического памятника. Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета, сообщает официальный портал Киева.

В июле 1986 года на озере Тельбин проходили съемки фильма "Конец каникул", он состоит из четырех клипов группы Кино, лидером которой был музыкант Виктор Цой. Фильм был дипломной работой режиссера Сергея Лысенко.

Скриншот из фильма "Конец каникул"

Вербе высотой 18 метров более 60 лет, у нее три ствола. Охранный статус предполагает запрет на любое строительство, вырубку и даже санитарное обрезание.