На Закарпатье зафиксировали землетрясение

Сегодня в Закарпатской области в 01:07 произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
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Источник землетрясения находился в районе Ужгорода на глубине трех километров.
Фото: google.com/maps
Землетрясение было магнитудой 2,7, могло ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.
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