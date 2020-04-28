На Закарпатье зафиксировали землетрясение

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Сегодня в Закарпатской области в 01:07 произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

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Источник землетрясения находился в районе Ужгорода на глубине трех километров.

Фото: google.com/maps

Землетрясение было магнитудой 2,7, могло ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.

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