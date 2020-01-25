Мощное землетрясение в Турции: число жертв возросло до 20 - фото

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По меньшей мере 20 человек погибли и около 1015 получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, которое произошло вечером 24 января. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Турции.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, на которого ссылается Анадолу, заявил, что в результате землетрясения разрушены пять зданий в провинции Элязыг и 25 зданий в провинции Малатья.

Власти предполагают, что под завалами могут находиться около 30 человек. На месте работает более 1100 спасателей.