На востоке Турции произошло землетрясение, есть жертвы

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Сегодня, 24 января, в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции, погибли четыре человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Укринформ.

"В центре Сивридже разрушено 4-5 зданий. Четверо наших граждан погибли", - сообщил министр.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло в 20:55 по местному времени (19:55 по Киеву), вблизи города Сивридже провинции Элазыг на востоке страны.

На месте работают спасатели, эксперты предупреждают о возможном повторении толчков.

По данным сейсмологов, подземные толчки также ощутили в Сирии, Грузии и Армении.