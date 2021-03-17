Яркая, красочная, незабываемая весна в Карпатах. Подборка фото красоты украинских гор

В этом году Карпаты встречают весну практически без туристов – карантинные ограничения, красные зоны в Ивано-Франковской и Закарпатской областях привели к снижению потока путешественников. LIGA.net предлагает всем вспомнить, насколько красивы наши горы и как незабываемо они выглядят весной.

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Несмотря на не слишком теплую погоду и то, что на отдельных участках еще лежит снег, в Карпатах начали появляться первые цветы, а горные полонины стали понемногу становиться зелеными.

В феврале 2021 года в Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты.

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