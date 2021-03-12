В Карпатах в нацпарке Синевир сошла лавина – фото

В урочище Сухарь национального парка Синевир в Карпатах сошла лавина. Об этом сообщается на странице Нацпарка в Facebook.
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Как сообщается, лавину зафиксировали на фото сотрудники нацпарка 11 марта.
Сейчас на территории нацпарка сложились погодные условия, при которых чрезвычайно опасно подниматься в горы, отмечается в сообщении.
В нацпарке призывают туристов не рисковать и наслаждаться природными красотами из безопасных мест.
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Фото - Національний природний парк "Синевир"/Facebook