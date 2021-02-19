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19.02.2021, 10:27

"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото

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"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото
"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото
"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото"Произведения искусства". В Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты – фото

В национальном парке Сколевские Бескиды в Карпатах появились ледяные водопады и сталактиты. Об этом сообщается на странице нацпарка в Facebook.

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Как отмечается, погода этой зимой изменчива: периоды оттепели и морозы постоянно сменяют друг друга. Такие условия благоприятны для замерзания воды в разнообразных формах.

"На территории Сколевских Бескид вы найдете ледяные водопады, удивительные сосульки, ледяные произведения искусства", – привлекают туристов SMM-менеджеры нацпарка.

В парке говорят, что обычно сосульки появляются на выступах скал, береговых обрывах и ветках деревьев, но могут появлятся и в ущельях, когда замораживается медленно стекающая вода.

В основном сосульки замерзают в форме конусов, отмечают в нацпарке. Но быстрые изменения погоды способны создавать по-настоящему удивительные и неповторимые ледяные фигуры.

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Фото - Національний природний парк "Сколівські Бескиди"/Facebook

Національний природний парк "Сколівські Бескиди"
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Теги: Карпаты, зима, нацпарк, водопады, сталактиты, сколевские бескиды
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