Тигр ластится в снегу. Зоопарк Киева показал реакцию животных на непогоду – фото

После обильных снегопадов последних дней зоопарк Киева опубликовал в Facebook серию фотографий с животными и снегом.

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На одном из фото тигр ластится в снегу, словно домашний кот об ковер. На других кадрах видно массивных бизонов, стоящих по щиколотку в снегу. В объектив также попали верблюды, птицы, енот и львица. Также запечатлены расчищающий дорожки от снега уборщик и колесо обозрения.

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Под самим постом SMM-менеджер зоопарка оставил лишь короткий комментарий: "Невероятная красота зимнего Кеввзоо".

В течение этой недели в Украине будет преимущественно морозная погода. Мощный снегопад ожидается в четверг.

Вчера, 8 февраля, власти Киева призвали жителей столицы не брать детей на улицу во время непогоды.

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Фото - Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook