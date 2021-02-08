Снегопады и заморозки. Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз

На протяжение 8-12 февраля в Украине преимущественно будет наблюдаться морозная погода, в понедельник и четверг в стране прогнозируются интенсивные снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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8 февраля во всех регионах страны пройдут осадки. В Ужгородской области и Крыму ожидаются дожди, на юге Украины – снег с дождем.

Температура на западе страны от 0°C до -8°C днем и от -4 °C до -11°C ночью. В центре от -3°C до -9°C днем, от -8°C до -14°C ночью. На востоке страны до -6°C днем и -14°C ночью.

Девятое февраля пройдет преимущественно без существенных осадков.

В северной части Украины и на востоке ожидаются снегопады и дожди. Температура в Луганской и Донецкой области до +6°C днем и до – 6°C ночью. В западной части страны – до -7°C днем и до -7°C ночью.

В Киеве днем до -7°C днем и до -10°C ночью.

10 февраля ожидается незначительное похолодание в большей части регионов Украины. В Сумской области температура опустится до -12°C днем и до -18°C ночью. В Черкасской до -7°C днем и до -13°C ночью. В южных областях до +6°C днем и до -1°C ночью.

В Крыму – до 12°C тепла и 8°C ночью.

В четверг, 11 февраля, на западе, севере и в центре Украины пройдут снегопады. В Ужгородской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, а также Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди.

В пятницу погода в стране останется прежней, в западных областях днем до -14°C, ночью также до -14°C. В Киеве – до -11°C, на востоке страны погода днем останется выше 0°C.

В Одесской, Николаевской, Херсонской области и Крыму до +7°C днем.

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Станислав Стороженко

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