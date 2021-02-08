UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Снегопады и заморозки. Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз

08.02.2021, 11:24
Снегопады и заморозки. Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На протяжение 8-12 февраля в Украине преимущественно будет наблюдаться морозная погода, в понедельник и четверг в стране прогнозируются интенсивные снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

8 февраля во всех регионах страны пройдут осадки. В Ужгородской области и Крыму ожидаются дожди, на юге Украины – снег с дождем. 

Температура на западе страны от 0°C до -8°C днем и от -4 °C до -11°C ночью. В центре от -3°C до -9°C днем, от -8°C до -14°C ночью. На востоке страны до -6°C днем и -14°C ночью.

Девятое февраля пройдет преимущественно без существенных осадков.

В северной части Украины и на востоке ожидаются снегопады и дожди. Температура в Луганской и Донецкой области до +6°C днем и до – 6°C ночью. В западной части страны – до -7°C днем и до -7°C ночью.

В Киеве днем до -7°C днем и до -10°C ночью.

10 февраля ожидается незначительное похолодание в большей части регионов Украины. В Сумской области температура опустится до -12°C днем и до -18°C ночью. В Черкасской до -7°C днем и до -13°C ночью. В южных областях до +6°C днем и до -1°C ночью. 

В Крыму – до 12°C тепла и 8°C ночью. 

В четверг, 11 февраля, на западе, севере и в центре Украины пройдут снегопады. В Ужгородской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, а также Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди. 

В пятницу погода в стране останется прежней, в западных областях днем до -14°C, ночью также до -14°C. В Киеве – до -11°C, на востоке страны погода днем останется выше 0°C. 

В Одесской, Николаевской, Херсонской области и Крыму до +7°C днем. 

Читайте также: Какой будет погода в феврале: средняя температура от -3°C до +1 °C – прогноз

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода в Украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 