Какой будет погода в феврале: средняя температура от -3°C до +1 °C – прогноз
25.01.2021, 17:33
Иллюстративное фото: pixabay.com
Средняя температура воздуха в феврале по Украине составит от -3°C до +1°C, в Крыму – до +3°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Синоптики отмечают, что эти температурные показатели на 1,5 – 2,0°С выше средних многолетних значений.
По прогнозам, месячное количество осадков ожидается в районе 25-58 мм. В горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм осадков – это в пределах средних многолетних значений.
Температурный максимум, который когда-либо был зафиксирован в этом месяце, составляет +24°C, минимум – 39°C.
Читайте также: Сегодня по всей Украине – дожди, в западных областях снег: карта погоды
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии