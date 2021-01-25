Какой будет погода в феврале: средняя температура от -3°C до +1 °C – прогноз

Средняя температура воздуха в феврале по Украине составит от -3°C до +1°C, в Крыму – до +3°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Синоптики отмечают, что эти температурные показатели на 1,5 – 2,0°С выше средних многолетних значений.

По прогнозам, месячное количество осадков ожидается в районе 25-58 мм. В горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм осадков – это в пределах средних многолетних значений.

Температурный максимум, который когда-либо был зафиксирован в этом месяце, составляет +24°C, минимум – 39°C.

Читайте также: Сегодня по всей Украине – дожди, в западных областях снег: карта погоды

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.