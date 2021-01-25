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Какой будет погода в феврале: средняя температура от -3°C до +1 °C – прогноз

25.01.2021, 17:33
Какой будет погода в феврале: средняя температура от -3°C до +1 °C – прогноз - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Средняя температура воздуха в феврале по Украине составит от -3°C до +1°C, в Крыму – до +3°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики отмечают, что эти температурные показатели на 1,5 – 2,0°С выше средних многолетних значений.

По прогнозам, месячное количество осадков ожидается в районе 25-58 мм. В горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм осадков – это в пределах средних многолетних значений.

Температурный максимум, который когда-либо был зафиксирован в этом месяце, составляет +24°C, минимум – 39°C.

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Станислав Стороженко
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