Сегодня по всей Украине – дожди, в западных областях снег: карта погоды
25.01.2021, 09:24
Фото: depositphotos.com
Сегодня, 25 января, по всей Украине пройдут дожди, температура будет выше 0 градусов. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.
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В западных областях сегодня 0..5 градусов тепла, сильный дождь со снегом. В центральных областях – 4..7 градусов, в восточных – 4..8, в южных – 7..10. В Крыму до 11 градусов тепла.
ГСЧС предупреждает о гололедице и снежных заносах в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях, выпадет до 10-20 см снега.
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