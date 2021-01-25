Сегодня по всей Украине – дожди, в западных областях снег: карта погоды

Сегодня, 25 января, по всей Украине пройдут дожди, температура будет выше 0 градусов. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

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В западных областях сегодня 0..5 градусов тепла, сильный дождь со снегом. В центральных областях – 4..7 градусов, в восточных – 4..8, в южных – 7..10. В Крыму до 11 градусов тепла.

ГСЧС предупреждает о гололедице и снежных заносах в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях, выпадет до 10-20 см снега.

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Денис Юдин

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