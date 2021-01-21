В начале февраля ожидается теплая погода по всей Украине, на юге – до +15

Потепление в Украине продолжится до 26 января, в начале февраля ожидается до +15 градусов в южных областях. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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По словам Кульбиды, в этот период ожидается повышение дневной температуры до +1..+6 градусов, на юге – до 10..11 градусов тепла. Ночью будет около 0, или небольшой минус.

25-26 января в западных областях Украины ожидаются интенсивные снегопады, метели, штормовой ветер.

В конце января температура немного снизится, ночью будет -4..-9, днем 0..-5.

В начале февраля снова ожидается потепление, днем по всей Украине температура будет достигать 4..9 градусов тепла, на юге – до +15.

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Денис Юдин

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