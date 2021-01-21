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В Украину пришло потепление, морозы сохранятся только на востоке страны: карта погоды

21.01.2021, 10:23
В Украину пришло потепление, морозы сохранятся только на востоке страны: карта погоды - Фото
Фото: пресс-служба Укравтодора

Сегодня, 21 января, холодная погода сохранится только на востоке Украины, завтра температура поднимется выше 0 градусов по всей стране. Об этом говорят данные на сайте Укргидрометцентра.

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В западных областях сегодня воздух прогреется до 4..8 градусов тепла. В центральных областях и Киеве – -1..2 градуса. На юге страны 4..7 градусов тепла, но в Запорожской и Днепропетровской областях до -3 градусов. В Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях -4..-6, в Луганской области – -8..-10, ночью – до -24.

Снег ожидается в Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Завтра, 22 января, днем температура поднимется выше 0 градусов по всей Украине, в западных и южных областях до 8..10 градусов тепла, в центральных – 2..6, в восточных – 1..5.

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Денис Юдин
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