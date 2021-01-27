Ученые рассказали, чем дикие коровы из-под Чернобыля отличаются от домашних – фото

Исследователи обнаружили стадо одичавших коров возле села Лубянка в Чернобыльской зоне отчуждения. У всех животных "хорошее состояние", снежную и морозную погоду крупный рогатый скот переживает успешно, говорится в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Сообщается, что коровы появились здесь после смерти самопоселенцев, в результате они одичали и хорошо адаптировались к новым условиям жизни.

Ученые говорят, что стадо отличается от домашних коров тем, что оно "структурировано, имеет целостность и действует всегда слаженно".

Помимо этого, одичавшие животные тщательнее охраняет молодежь, а телята, в свою очередь, выбирают наиболее безопасное место в стаде "между взрослым бугаем и коровками".

По словам исследователей, молодняк также хорошо приспособлен к условиям жизни в дикой природе.

13 января в Чернобыльской зоне отчуждения сфотографировали редких лошадей Пржевальского.

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Станислав Стороженко

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