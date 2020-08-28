В зоне отчуждения нашли исчезающего поручейника: фото

Птица занесена в Красную книгу Украины

Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили в зоне отчуждения поручейника (коловодник ставковий - укр.), который занесен в Красную книгу Украины. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

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Ученые проводят учеты водно-болотных и хищных птиц еженедельно с начала августа. В это время мигрируют кулики, в группу которых входит поручейник, которого удалось зафиксировать.

Кроме того, специалистами был замечен щеголь (коловодник чорний - укр.) и большой улит (коловодник великий - укр.), а также 12 орланов-белохвостов и четыре редких лебедя-кликуна, которые гнездятся в Украине и, в частности, в Чернобыльском заповеднике.

На фото: турухтан (кулик-брижач - укр.), чирок-свистунок (чирянка мала - укр.), фифи (коловодник болотяний - укр.) и орлан.

8 апреля в Чернобыль вернулись глухари. В Украине эти птицы на грани исчезновения.

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Наталия Софиенко

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