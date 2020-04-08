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В Чернобыль вернулись глухари. В Украине эти птицы на грани исчезновения

В Чернобыль вернулись глухари. В Украине эти птицы на грани исчезновения - Фото
Глухарь (Фото: Sergey Gashchak/Facebook)
08.04.2020, 18:00

Биологи в Чернобыльской зоне зафиксировали появление глухарей

В Чернобыльской зоне отчуждения биологи из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности зафиксировали глухарей на фотоловушки, а также встретили несколько особей вживую. Об этом биолог Сергей Гащак написал у себя в Facebook.

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По словам Гащака, на одной из фотоловушек трижды промелькнули глухари, а через пару километров биологи увидели птицу "собственной персоной".

СПРАВКА. Глухарь — самая крупная птица подсемейства тетеревиных. Обитает в хвойных, смешанных и лиственных лесах Евразии. В Украине глухари проживают преимущественно в Карпатах и на Полесье. Названием "глухарь" птица обязана известной особенности токующего в брачный период самца утрачивать чуткость и бдительность, чем часто пользуются охотники. Экологи оценивают общую численность глухарей в Украине в 3 000. Птицы внесены в Красную книгу как исчезающий вид.

Биолог подчеркнул, что в последний раз они видели этих птиц в зоне отчуждения в 2018 году. Однако он опасается, что эти редкие краснокнижные птицы могут пострадать от пожаров или человеческой деятельности.

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  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" фон - 260 мкР/ч, площадь возгорания в ЧЗО – 20 га.
  • 7 апреля в 6 утра в ГСЧС сообщили, что продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме.
  • В тот же день в Киевской области задержали подозреваемого в поджоге, ставшем причиной лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Анастасия Тугай
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