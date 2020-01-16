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Ученые создали эмбрион исчезающего северного белого носорога

Ученые создали эмбрион исчезающего северного белого носорога - Фото
Южные белые носороги Томас и Кибо в зоопарке Рима (Фото: Ansa/Claudio Peri/EPA-EFE)
16.01.2020, 10:23

Цель - создать стадо из не менее пяти животных и вернуть его в естественную среду обитания

Ученые создали эмбрион исчезающего вида носорогов - северного белого, который был фактически истреблен охотниками и браконьерами. Об этом пишет Daily Mail.

Это третий эмбрион, созданный учеными, они хранятся в жидком азоте и готовы для пересадки суррогатной матери в ближайшие месяцы. Конечная цель состоит в том, чтобы создать стадо из не менее пяти животных, которых можно было бы вернуть в их естественную среду обитания в Африке.

В живых осталось только два представителя этого вида, это самки 30 лет и 19 лет Наджин и Фату, живущие под круглосуточной вооруженной охраной. В августе 2019 года они подверглись рискованной процедуре, проведенной группой международных ветеринаров. Во время анестезии их яйцеклетки были извлечены и использовались впоследствии для создания эмбрионов.

Процедура доказала свою безопасность и может проводиться регулярно до тех пор, пока животные окончательно не состарятся.

Следующий шаг - выбор самок южных белых носорогов из находящихся в кенийском заповеднике Ол Пеета, которые будут суррогатными матерями.

На земле осталось пять видов носорогов, из которых черно-белые носороги встречаются в Африке. Северный белый носорог обычно считается подвидом белого носорога, хотя некоторые ученые считают его шестым видом. Еще в середине ХІХ века в Африке было более одного миллиона животных. Западный черный носорог был объявлен вымершим видом в 2011 году.

  • 27 мая 2018 года умер последний на территории Малайзии 30-летний самец суматранского носорога (Dicerorhinus sumatrensis) по имени Тэм.

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