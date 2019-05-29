В Малайзии умер последний самец суматранского носорога: видео

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В этой стране осталась только самка вымирающего вида носорога по имени Иман

27 мая умер последний на территории Малайзии 30-летний самец суматранского носорога (Dicerorhinus sumatrensis) по имени Тэм. Об этом сообщает  Science Alert.

Он жил в заповеднике Табин на острове Калимантан с 2008 года. Причина смерти еще не установлена. Предположительно - отказ почек или печени. В конце апреля он лишился аппетита и перестал быть энергичным. 

В 2015-м этот вид Малайзия объявила вымершим в дикой природе. Все попытки искусственного оплодотворения последней в стране самки были безуспешными. В дикой природе в Индонезии (на индонезийской части Калимантана и на Суматре) живут не более 80 особей, их число сокращается с каждым годом.

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Теги: экология, индонезия, Малайзия, суматранский носорог
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