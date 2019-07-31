В зоопарке Сан-Диего родился южный белый носорог: видео

28 июля в зоопарке в Сан-Диего самка южного белого носорога по кличке Виктория родила детеныша после искусственного осеменения. Об этом сообщается в пресс-релизе Института природоохранных исследований зоопарка Сан-Диего.

Другая самка носорога, живущая в Центре, сейчас беременна и должна родить в сентябре или октябре.

По словам ученых, Виктория потенциально сможет стать суррогатной матерью детеныша северного белого носорога, что позволяет надеяться на возрождение подвида.

Северные белые носороги за последние 60 лет практически вымерли. В марте прошлого года умер последний самец этого подвида. В живых остались только две самки, уже старые и не способные принести потомство.

Исследователи полагают, что первый детеныш северного белого носорога родится через 10-20 лет. А следующими в очереди на возрождение вида могут стать яванский и суматранский носороги, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.

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