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Погода. В КГГА просят жителей столицы не брать детей на улицу

08.02.2021, 20:32
Погода. В КГГА просят жителей столицы не брать детей на улицу - Фото
Дети катаются с горки (Фото: LIGA.net)

В Киевской горадминистрации просят жителей столицы на время непогоды по возможности оставлять детей дома и обратить внимание на рекомендации городских служб. Об этом сказал и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба администрации.

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По его словам, все школы и детские сады столицы будут работать. "Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", – сказал чиновник.

"Педагогические коллективы ориентированы максимально эффективно организовать учебный процесс и проинформировать родителей", – добавил Мондриевский.

Он также призвал без необходимости не пользоваться личным транспортом, а тем более не парковать его на обочинах дорог — это мешает уборке снега.

По информации Укргидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью – снег, порывы ветра 15-20 м/с.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что и дорожники, и коммунальщики продолжают расчищать снег. С ночи на улицах столицы работают более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке.

Он также еще раз призвал жителей столицы не пользоваться в дни непогоды личным автотранспортом.

  • Ранее метеорологи сообщали, что на протяжение 8-12 февраля в Украине преимущественно будет наблюдаться морозная погода, в понедельник и четверг в стране прогнозируются интенсивные снегопады. 
  • Утром, 8 февраля, на дорогах столицы из-за непогоды пробок было больше, чем обычно.
Вадим Ребрина
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киев погода
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