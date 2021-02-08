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Киев встал в пробках из-за снегопада: карта

08.02.2021, 12:54
Киев встал в пробках из-за снегопада: карта - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Из-за снегопада Киев встал в пробках, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Затруднено движение по всем мостам через Днепр, сильнее всего – на Северном мосту в сторону Оболони, на мосту Патона и Дарницком мосту в сторону Печерского района, на Южном мосту – в сторону Осокорков.

На левом берегу сильные пробки на проспекте Николая Бажана в районе Осокорков, на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, бульваре Перова и Братиславской улице.

На правом берегу стоят Набережное шоссе, Набережно-Рыбальская улица, проспект Степана Бандеры, улица Елены Телиги, многие улицы в центре города, включая Владимирскую и бульвар Тараса Шевченко, проспект Валерия Лобановского, ряд участков на Большой окружной.

Большая пробка образовалась на Житомирском шоссе на въезде в Киев.

Киевская горадминистрация предупреждает об усилении снегопада во второй половине дня и призывает пользоваться общественным транспортом.

  • Сегодня, 8 февраля, снегопады ожидаются на большей части территории Украины. Укргидрометцентр призывает не покидать дома без необходимости.

Читайте также: Коммунальщики Киева просят не использовать личные автомобили во время снегопада

Денис Юдин
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