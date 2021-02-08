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Коммунальщики Киева просят не использовать личные автомобили во время снегопада

08.02.2021, 09:40
Коммунальщики Киева просят не использовать личные автомобили во время снегопада - Фото
Фото – пресс-служба Киевавтодора

Не использовать личные автомобили во время снегопада призвала киевлян пресс-служба Киевавтодора.

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Коммунальщики сообщают о 347 единицах техники, которые были использованы в Киеве ночью для борьбы со снегом.

В течение дня ожидается усиление снегопада. ГСЧС предупреждает о значительных осадках в столице, прирост снега до 20-30
см.

Киевавтодор просит не оставлять автомобили на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

"Настойчиво просим не использовать собственный автомобиль во время снегопада", – обратились коммунальщики к жителям Киева, поскольку снижение траффика позволит эффективнее бороться с последствиями непогоды.

  • Сегодня, 8 февраля, снегопады ожидаются на большей части территории Украины. Укргидрометцентр призывает не покидать дома без необходимости.
Денис Юдин
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киевавтодор киев снегопад
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