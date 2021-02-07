"Не покидайте дома без необходимости". Завтра ожидаются снегопады и гололед – карта погоды

Завтра, 8 февраля, ожидаются сложные погодные условия, сообщает в Facebook пресс-служба Укргидрометцентра. Жителей призывают не покидать дома без необходимости.

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Снег и метели ожидаются в большинстве областей страны, в западных, южных и центральных областях – сильный снег, на юге и в Карпатах снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед.

Ветер будет преимущественно восточным, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура опустится до 10-15 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях – до 17-22 градусов мороза, днем – от -2 до -7. В южных областях и на Прикарпатье ночью 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. На Закарпатье и юге Одесской области ночью 0-5 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

Укргидрометцентр просит водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и не выходить на улицу без необходимости.

8-9 февраля в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Денис Юдин

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