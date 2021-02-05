Метели, гололедица, ветер. В Киеве на два дня ограничат въезд крупногабаритного транспорта

В течение 8-9 февраля в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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По прогнозу синоптиков, 8 февраля в Киеве ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Также ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16°С мороза, днем ​​7-10°С мороза.

В связи с этим, на время усложнения погодных условий, будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

В КГГА отмечают, о точном времени начала действия ограничений проинформируют отдельно.

Как сообщается, такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля и объявил штормовое предупреждение из-за идущего с запада циклона.

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Наталия Медведева

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