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День сурка. Харьковский Тимка Четвертый предсказал раннюю весну в Украине: видео

02.02.2021, 13:50
День сурка. Харьковский Тимка Четвертый предсказал раннюю весну в Украине: видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Гайдарах уже традиционно разбудили сурка Тимку Четвертого. Зверька каждый год вытаскивают из домика, чтобы он предсказал наступление весны. В этом году по прогнозу Тимки весна будет ранней, сообщили в ХНУ в Facebook.

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По словам хозяйки зверька Надежды Токарной, Тимка не увидел собственной тени, когда его достали из домика, что означает раннюю весну. "Но это не значит через неделю – шесть недель придется подождать", – подчеркнула она.

Также она отметила, что сурок был немного сонный, но в целом все прошло как обычно. Тимка Четвертый предсказывает весну в Украину уже второй год подряд, а всего ему три года, рассказала владелица.

Сама традиция отмечать день сурка пришла из США. Ежегодно в начале февраля зверька полагается разбудить – если он увидит свою тень, то зима в этом году будет затяжной, а весна – прохладной.

  • В 2019 году львовский сурок Маруся предсказала приход ранней весны.

Видео: Kharkiv Today, ХНУ

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Дарья Мостовая
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