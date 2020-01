День сурка: защитники животных хотят заменить грызуна на робота

Год назад Фил не увидел свою тень и "предсказал" раннюю весну (Фото: David Maxwell/ЕРА)

Организация по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) предлагает заменить настоящего сурка, который традиционно "предсказывает погоду" 2 февраля в День сурка, на робота с искусственным интеллектом. Об этом пишет Globalnews.

"Если мы собираемся быть приверженными вековому суеверию - Дню сурка, мы могли бы перенести его в XXI век, используя что-то, что действительно может предсказать погоду", - говорится в обращении организации.

PETA опубликовала письмо, в котором призвала хранителей известного сурка - Панксатонского Фила - оставить его 2 февраля в покое, позволить ему спать дальше и в дальнейшем отказаться от этой традиции. Защитники животных предлагают, чтобы Фила заменил "передовой аниматронный сурок", которого можно запрограммировать на "предсказание погоды" с помощью искусственного интеллекта.

Ранее PETA уже жаловалась на День сурка, и организация хотела бы, чтобы "на пенсию" вышли другие "метеорологи" - Виартонский Вилли (Онтарио), Бальзак Билли (Альберта) и Шубенакадский Сэм (Новая Шотландия).

Вместе с тем президент Punxsutawney Groundhog Club в интервью Washington Post защитил традицию Дня сурка: "Должно быть что-то, что привлекает людей из года в год". Он также напомнил об успехе фильма 1993 года "День сурка" с Биллом Мюрреем в главной роли.

15 февраля 2019 года во Львовском эколого-натуралистическом центре проснулась сурок Маруся и своим поведением "предсказала" приход ранней весны.

Читайте также: Экологи: Изменения климата вызвали 15 стихийных бедствий в 2019-м