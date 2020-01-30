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День сурка: защитники животных хотят заменить грызуна на робота

День сурка: защитники животных хотят заменить грызуна на робота - Фото
Год назад Фил не увидел свою тень и "предсказал" раннюю весну (Фото: David Maxwell/ЕРА)
30.01.2020, 16:09

Защитники считают, что несвоевременное пробуждение животного создает для него стресс

Организация по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) предлагает заменить настоящего сурка, который традиционно "предсказывает погоду" 2 февраля в День сурка, на робота с искусственным интеллектом. Об этом пишет Globalnews.

"Если мы собираемся быть приверженными вековому суеверию - Дню сурка, мы могли бы перенести его в XXI век, используя что-то, что действительно может предсказать погоду", - говорится в обращении организации.

PETA опубликовала письмо, в котором призвала хранителей известного сурка - Панксатонского Фила - оставить его 2 февраля в покое, позволить ему спать дальше и в дальнейшем отказаться от этой традиции. Защитники животных предлагают, чтобы Фила заменил "передовой аниматронный сурок", которого можно запрограммировать на "предсказание погоды" с помощью искусственного интеллекта.

Ранее PETA уже жаловалась на День сурка, и организация хотела бы, чтобы "на пенсию" вышли другие "метеорологи" - Виартонский Вилли (Онтарио), Бальзак Билли (Альберта) и Шубенакадский Сэм (Новая Шотландия).

Вместе с тем президент Punxsutawney Groundhog Club в интервью Washington Post защитил традицию Дня сурка: "Должно быть что-то, что привлекает людей из года в год". Он также напомнил об успехе фильма 1993 года "День сурка" с Биллом Мюрреем в главной роли.

  • 15 февраля 2019 года во Львовском эколого-натуралистическом центре проснулась сурок Маруся и своим поведением "предсказала" приход ранней весны.

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