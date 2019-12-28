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Экологи: Изменения климата вызвали 15 стихийных бедствий в 2019-м

Экологи: Изменения климата вызвали 15 стихийных бедствий в 2019-м - Фото
Ураган Дориан - EPA
28.12.2019, 18:40

Ущерб от каждой природной катастрофы составил более $1 млрд

Климатический кризис сыграл ключевую роль в появлении как минимум 15 стихийных бедствий в 2019 году, ущерб от каждой природной катастрофы составил более $1 млрд. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование организации Christian Aid.

Экстремальная погода – наводнения, штормы, засухи и лесные пожары – была зафиксирована на каждом населенном континенте в 2019 году.

В январе наводнения в Аргентине и Уругвае вынудили 11 000 человек покинуть свои дома. В марте циклон "Идай" унес жизни 1300 человек в Зимбабве, Мозамбике и Малави, а в мае и июне циклон "Фанни" нанес удар по Индии и Бангладеш. Вследствие муссона в Индии погибли 1900 человек.

В марте от шторма "Эберхард" пострадала Европа, а в сентябре и октябре тайфуны "Факсай" и "Гаджибис" накрыли Японию.

Лесные пожары опустошили сельскохозяйственные в Калифорнии и нанесли ущерб на более чем $25 млрд. При этом в исследование не вошла оценка последствий лесных пожаров в Австралии.

Ураган "Дориан" на Багамах и в США нанес ущерб минимум на $11 млрд, а наводнения на западе и юге США в период с марта по июнь обошлись в $12,5 млрд. Убытки Индии от наводнений и циклона "Фанни" составили более $18 млрд.

Эксперты Christian Aid заявили, что климатический кризис и рекордные температуры связаны с деятельностью человека.

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экология климат стихийное бедствие
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