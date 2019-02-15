Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Своим поведением грызун предвещает раннюю и теплую весну

Реклама
Реклама

Сегодня, 15 февраля, во Львовском эколого-натуралистическом центре проснулась сурок Маруся и своим поведением предсказала приход ранней весны. Об этом сообщает сайт города 032.

Четырехлетний грузын проснулся рано, вел себя активно, много свистел. Как сказал директор центра Игорь Антахович, это является признаком ранней и теплой весны. По его словам, тепло во Львове и области можно ожидать уже в середине марта.

Реклама

Подруга проснувшегося сурка Маруси, которая тоже Маруся, еще спит. Работники центра объяснили это тем, что из-за нестабильной погоды осенью сурки ушли в спячку в разное время.

День Сурка отмечают в эколого-натуралистическом центре ежегодно.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: погода, карта

Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, погода, сурок, маруся, день сурка, народная примета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Погода. Какую весну предвещает львовский сурок Маруся: видео
Погода. Какую весну предвещает львовский сурок Маруся: видео
Кино. Вышел трейлер фильма "Тройная граница" о террористах: видео
Кино. Вышел трейлер фильма "Тройная граница" о террористах: видео
Круговая порука, газ и Порошенко. Новое расследование Схем: видео
Круговая порука, газ и Порошенко. Новое расследование Схем: видео
ТЭК Новые санкции против РФ коснутся Северного потока-2 - Bloomberg
Волк с Derybasovskaya street. Герчик о правилах большого трейдинга
Люди Волк с Derybasovskaya street. Герчик о правилах большого трейдинга
ДТЭК построил крупнейшую в Европе солнечную электростанцию
ТЭК ДТЭК построил крупнейшую в Европе солнечную электростанцию
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Погода. Какую весну предвещает львовский сурок Маруся: видео
Погода. Какую весну предвещает львовский сурок Маруся: видео
Кино. Вышел трейлер фильма "Тройная граница" о террористах: видео
Кино. Вышел трейлер фильма "Тройная граница" о террористах: видео 15:55
Круговая порука, газ и Порошенко. Новое расследование Схем: видео
Круговая порука, газ и Порошенко. Новое расследование Схем: видео 15:01
Всемирный день онкобольных детей: значение и традиции - видео
Всемирный день онкобольных детей: значение и традиции - видео 13:53
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 