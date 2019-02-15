Погода. Какую весну предвещает львовский сурок Маруся: видео

Сегодня, 15 февраля, во Львовском эколого-натуралистическом центре проснулась сурок Маруся и своим поведением предсказала приход ранней весны. Об этом сообщает сайт города 032.

Четырехлетний грузын проснулся рано, вел себя активно, много свистел. Как сказал директор центра Игорь Антахович, это является признаком ранней и теплой весны. По его словам, тепло во Львове и области можно ожидать уже в середине марта.

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Подруга проснувшегося сурка Маруси, которая тоже Маруся, еще спит. Работники центра объяснили это тем, что из-за нестабильной погоды осенью сурки ушли в спячку в разное время.

День Сурка отмечают в эколого-натуралистическом центре ежегодно.

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