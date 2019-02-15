Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: погода, карта

Сегодня, 15 февраля, в Украине потеплеет до +4 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"На юге и востоке Украины будет без осадков", - сказала синоптик Наталья Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве - без существенных осадков, днем + 3 градуса.
Диденко отметила, что в воскресенье, 17 февраля, будет теплый солнечный день.
Сегодня на Сретение внимательно следят за погодой: если день будет солнечным – нужно ждать урожайного года, а если заснежит и ударят морозы – весна будет поздней, дождливой и холодной.