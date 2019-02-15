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15.02.2019, 08:29

Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: погода, карта

Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, с 17 февраля ожидается потепление

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Сегодня, 15 февраля, в Украине потеплеет до +4 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"На юге и востоке Украины будет без осадков", - сказала синоптик Наталья Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - без существенных осадков, днем ​​+ 3 градуса.

Диденко отметила, что в воскресенье, 17 февраля,  будет теплый солнечный день.

Сегодня на Сретение внимательно следят за погодой: если день будет солнечным – нужно ждать урожайного года, а если заснежит и ударят морозы – весна будет поздней, дождливой и холодной.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление, прогноз, карта, выходные
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