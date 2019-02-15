Сегодня христиане отмечают Сретение Господне: традиции и приметы

Фото: orthodox.vinnica.ua

Сегодня, 15 февраля, христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне.

Это один из 12 главных церковных праздников в году

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Сретение является сороковым днем ​​после рождения Иисуса Христа. В этот день Дева Мария принесла младенца в Иерусалимский храм на посвящение, где новорожденный Иисус впервые встретился с праведником Симонеоном и пророчицей Анной. Они сразу узнали в малыше нового Мессию.

Старцу Симонеону было предсказано жить, пока тот не встретит человеческого спасителя. Увидев Иисуса, он сразу же заявил, что этот малыш – сын Божий, Спаситель рода человеческого. Его слова подтвердила пророчица Анна.

Сретение официально начали отмечать в Византийской империи в 542 году при императоре Юстиниане.

Этот праздник символизирует встречу человечества с младенцем Иисусом, в народе также считается, что в этот день зима встречается с весной.

Слово "сретение" в старославянском языке означает "встреча" или "радость".

Сегодня в церквях особым образом святят воду и свечи, поэтому сретенская вода считается такой же сильной и целебной, как и крещенская.

Отмечается, что это большой христианский праздник, поэтому в этот нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать, стирать, работать в огороде.

Также на Сретение внимательно следят за погодой: если день будет солнечным – нужно ждать урожайного года, а если заснежит и ударят морозы – весна будет поздней, дождливой и холодной.

Кабинет министров утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году в связи с государственными праздниками и выходными.