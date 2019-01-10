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10.01.2019, 13:37

Выходные в 2019: Кабмин утвердил перенос рабочих дней

Выходные в 2019: Кабмин утвердил перенос рабочих дней - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Для того, чтобы сделать цельными некоторые выходные дни Кабмин предлагает перенести некоторые рабочие дни на субботу

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Кабинет министров утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году в связи с государственными праздниками и выходными. Об этом сообщает УНИАН

Речь идет о рабочем режиме, который рекомендуют для предприятий и учреждений, которые работают по пятидневной рабочей неделе. 

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Рабочий день предлагают перенести со вторника 30 апреля на субботу 11 мая, с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря и со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. 

В 2018 году впервые были нерабочие дни на католическое Рождество - 23, 24 и 25 декабря. 

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Теги: 2019, выходные, кабинет министров, перенос, рабочий день
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